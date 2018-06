Petista escala Marisa Letícia para novos eventos

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, que nos últimos dias recebeu apoios calorosos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era só sorrisos ao chegar à TV Gazeta, ontem de noite, para o debate entre os candidatos ao governo do Estado. O petista havia passado o dia com a primeira-dama, Marisa Letícia, nas favelas de Paraisópolis e Heliópolis. "Ela agora quer viajar comigo para o interior", contou o candidato. O empecilho, segundo ele, é o nascimento, em breve, do próximo netinho de Lula e Marisa. "Estamos esperando para definir as agendas", acrescentou Mercadante