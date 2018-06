Petista nega ter recebido dinheiro de empresas

Logo depois da morte de seu sucessor na prefeitura, Braz Paschoalin, Bururu liderou uma delegação de políticos petistas da cidade que foram à Secretaria da Segurança Pública pedir mais segurança para Jandira. Bururu não quis contar aos promotores o tamanho de seu patrimônio e se recusou a fornecer dados sobre seus sigilos bancário e fiscal.

Além de preso ontem, o ex-prefeito teve sua casa sequestrada. Os promotores acusam-no de ter comprado o imóvel para lavar dinheiro obtido com as propinas da merenda. Bururu disse ainda que o reajuste do contrato da merenda não serviu para bancar a campanha do Júlio Eduardo de Lima, o Julinho do PT, à sua sucessão, em 2008. Bururu afirmou que um parecer jurídico demonstrou a legalidade do reajuste concedido.

O Estado procurou ainda a empresa SP Alimentação e seu proprietário, Eloizo Durães. Por meio de sua assessoria, a SP Alimentação informou que a empresa "não tem conhecimento do inquérito que tenha precedido" os pedidos de busca e apreensão efetuados ontem em Jandira. "Bem como não tem conhecimento da própria ação judicial ou do que possa ter sido aduzido para que ela (a empresa) fosse envolvida." Por fim, a empresa afirma que se manifestará "tão logo seja instada a fazê-lo pela via judicial".