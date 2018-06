Petista pede direito de resposta na TV A coligação de Dilma Rousseff (PT) à Presidência entrou no TSE com pedido de direito de resposta no programa de José Serra (PSDB). Na quinta-feira, ele fez duro ataque à campanha petista. "O programa foi ofensivo a Dilma", diz o advogado Márcio Silva, do comitê jurídico do PT.