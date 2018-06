Petista vai receber homenagem de instituto europeu

A instituição informou que "o presidente Lula será a primeira personalidade latino-americana e a 16ª personalidade a receber a distinção desde a fundação da Sciences Po, em 1871". Na solenidade, o tradicional "elogio" ao homenageado será realizado pelo presidente da Fondation Nationale de Sciences Politiques, Jean-Claude Casanova.

De acordo com o diretor do instituto, Richard Descoings, "trata-se de um reconhecimento do corpo acadêmico da força de transformação do presidente Lula para o Brasil e para o lugar do Brasil no mundo". Lula classificou a escolha como "uma homenagem ao povo brasileiro, que realiza de maneira pacífica e democrática".