Petistas avaliam alianças com DEM, PSDB e PPS

Não é a primeira vez que o PT autoriza ou fecha os olhos para acordos com adversários durante as eleições. Em 2008, por exemplo, na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, os petistas vetaram a aliança costurada pelo então prefeito Fernando Pimentel - hoje ministro do Desenvolvimento - com o governador Aécio Neves (PSDB), eleito senador - para apoiar Márcio Lacerda (PSB). Depois de muita polêmica, no entanto, a direção do PT lavou as mãos. Lacerda foi eleito.

O presidente do PT, Rui Falcão, e o secretário de Organização do partido, Paulo Frateschi, conversaram com Dilma ontem à noite, no Palácio do Planalto.

Na prática, a proposta que prevê coligações com a oposição atende à política do pragmatismo recomendado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Em determinadas situações, precisamos juntar todos os diferentes para enfrentar os antagônicos", disse o ex-presidente.

Lula não quer prévias no PT, para a escolha de candidatos, nas capitais consideradas estratégicas. Seu argumento, em conversas reservadas, é de que esse mecanismo traz desgaste. Além disso, Lula acha que uniões com partidos adversários podem ser aceitas em determinadas cidades, já que em muitas delas o PSDB e até o DEM não são inimigos e governam com o PT. Em setembro, o PT realizará um congresso no qual baterá o martelo sobre a política de alianças para 2012 e deve endurecer as regras para prévias.