Petistas convencem Palocci a disputar vaga na Câmara O PT de São Paulo decidiu incluir o nome do ex-ministro Antonio Palocci na lista de candidatos a deputado federal que será oficializada hoje na convenção do partido. Para convencer Palocci a concorrer, a direção do PT fez dois acertos: ele terá mais tempo de televisão e contará com o apoio de prefeitos de prestígio, que funcionarão como cabos eleitorais.