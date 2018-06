Petistas e tucanos entram em acordo na CPI estadual e aprovam 27 requerimentos

Deputados do PT e do PSDB na Assembleia entraram em acordo e aprovaram ontem os primeiros 27 requerimentos na CPI da Bancoop. Essa foi a quarta reunião da CPI. Nas três primeiras, deputados governistas e de oposição pediram vistas dos requerimentos e adiaram a votação dos pedidos. Os primeiros a prestar depoimento serão alguns cooperados da Bancoop, na terça-feira. O promotor José Carlos Blat (foto) e o tesoureiro do PT e ex-presidente da cooperativa, João Vaccari Neto, contudo, devem ser ouvidos apenas em agosto. O motivo foi o pedido de vista do requerimento feito pelo deputado Roberto Morais (PPS).