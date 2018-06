Petistas fazem carreata em São Bernardo Uma carreata que percorreu pela manhã as ruas de São Bernardo do Campo e Santo André foi o principal evento ontem da campanha de Dilma Rousseff na região do ABC, berço do PT. A candidata e o presidente Lula não compareceram. Estavam lá, no entanto, assessores influentes do governo e novas lideranças do partido em São Paulo.