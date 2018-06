Petrobras vai enviar gás a Santa Catarina, diz Lobão

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quinta-feira, 27, que a Petrobras vai enviar gás a Santa Catarina, por meio de caminhões, para manter o Estado abastecido enquanto são realizadas as obras de reparo no gasoduto que foi rompido pelas tempestades que atingem a região. "Temos um plano B para todas essas emergências. Estamos trabalhando intensamente na restauração do gasoduto e, enquanto isso, a Petrobrás está enviando gás por uma frota de caminhões", disse o ministro. Segundo ele, os reparos no duto deverão levar de 15 a 20 dias para serem concluídos. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O fornecimento de gás natural continuava suspenso por volta das 15 horas desta quinta-feira, 27, em todos os postos de GNV e indústrias afetadas pelas fortes chuvas que castigaram o Estado de Santa Catarina, informou a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás). Nos municípios de Blumenau, Gaspar, Timbó, Indaial e Pomerode a suspensão é em decorrência do deslizamento de terra que rompeu a rede de gás natural na altura do Km 41,5 da rodovia BR-470, no município de Gaspar. Essas cidades estão sem gás desde o último sábado, 22, segundo informa a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás). Já o rompimento do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), no município de Blumenau, que ocorreu no domingo, 23, compromete o fornecimento de gás natural em parte de Santa Catarina (a partir do ponto atingido) e do Rio Grande do Sul. Segundo a SC Gás, todas as providências possíveis estão sendo tomadas para restabelecer o fornecimento de gás aos municípios afetados. E a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil e a Petrobras estão mobilizadas para reparar o trecho danificado do gasoduto, cuja previsão para conclusão das obras é de 21 dias, a partir do dia 25, ressaltada a necessidade de melhoria das condições climáticas para o cumprimento do cronograma. (com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br)