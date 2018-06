Petrópolis entra em estado de alerta devido a chuva

O município de Petrópolis, na região serrana do Rio, entrou em estado de alerta na madrugada nesta terça-feira devido à chuva que atinge a cidade. De acordo com o último boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, quatro pessoas ficaram desabrigadas e cinco desalojadas. Elas foram levadas para abrigos da prefeitura. Treze ocorrências de deslizamentos e quedas de árvore foram registradas. Não houve mortes.

Ainda segundo a Defesa Civil de Petrópolis, o período mais crítico foi a partir das 3h45, quando choveu 100 milímetros em menos de 45 minutos em todo o município. Nove sirenes do sistema de alerta e alarme foram acionados nos bairros. Houve inundação nas ruas do Imperador e Coronel Veiga.

Os rios Quitandinha e Piabanha voltaram ao estágio de atenção às 7h15. O Rio Quitandinha chegou a entrar em alerta máximo devido ao risco de transbordamento por volta das 4h. Já o Piabanha estava em alerta, devido a chuvas intensas e à subida do nível do rio acima do normal, desde as 4h20.

Segundo o sistema de alerta de cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), todos os rios e lagoas da região serrana seguem em estágio de atenção, que indica alta probabilidade de chuva moderada nas próximas horas.O prefeito de Petropólis, Rubens Bomtempo, e o secretário de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Rafael Simão, estão percorrendo os locais atingidos.