Petrópolis: Saiba como ajudar e fazer doações às vítimas das chuvas

Após fortes chuvas nesta terça-feira, 15, a Região Serrana do Rio registrou ao menos 38 mortos, além de desabrigados por causa da tragédia. Em seis horas, foram 260 milímetros de precipitação, volume esperado para o mês. Entidades e clubes de futebol organizam mutirões de solidariedade para ajudar as vítimas dos temporais.

Para evitar cair em golpes, é importante se certificar por meio de canais oficiais que os endereços para coleta de doações ou números de contas bancárias para ajudas são verdadeiros.

- Ginásio do Estádio de São Januário

Toda a nossa solidariedade, preocupação e carinho com as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis.

O Botafogo coloca à disposição o Estádio Nilton Santos para doações de apoio e mantimentos à Cidade Imperial.

Local de coleta: Portão Norte 2