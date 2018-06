Pezão pede apoio de ministro da Justiça para transferir traficante no Rio

Rio - O governador do Rio Luiz Fernando Pezão (PMDB) pediu apoio ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para a transferência do traficante Bruno Eduardo Da Silva Procópio, o Piná, para um presídio federal. Ele é integrante do Comando Vermelho e é acusado de articular recentes ataques às UPPs. Pezão conversou nesta manhã, por telefone, com Cardozo e também com a presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargadora Leila Mariano.

Ainda esta semana, a Secretaria de Segurança vai solicitar a transferência de Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, e de Ramires Roberto da Silva para presídios federais. Piná e 2D foram presos no ultimo dia 21 em Búzios, na Região dos Lagos. Já Ramires foi preso no último domingo, por agentes da unidade da UPP Parque Proletário, na Penha, Zona Norte do Rio.

Pezão disse que o Estado não vai tolerar "baderna" e "atos de vandalismo". Ele reiterou que não haverá recuo na política de pacificação, que atinge 1,5 milhão de pessoas. "Não há recuo no processo de pacificação, que vem retomando territórios, dominados, durante muitos anos, por bandidos. Não vamos tolerar baderna, atos de vandalismo, destruição de patrimônio. Aqueles que cometerem esses atos serão submetidos ao rigor da lei. Segurança é prioridade, enfrentamos problemas que há décadas não eram combatidos. Vamos avançar, aumentando nosso quadro de policiais e investindo em formação e nas condições de trabalho", afirmou o governador, segundo nota distribuída à imprensa. Pezão está em São Gonçalo, no Grande Rio, onde despacha no gabinete itinerante.