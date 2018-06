PF ainda não tem previsão para voltar a emitir passaportes

SÃO PAULO - Ainda não há previsão para o restabelecimento do sistema de agendamento e emissão de passaportes da Polícia Federal, segundo informações dadas pelo órgão por volta das 14h30 desta quarta-feira, 29.

A falha surgiu na última segunda-feira, 27, durante a migração dos sistemas da PF para novos equipamentos, que tem como objetivo a modernização de seu parque tecnológico. As falhas, no entanto, já foram identificadas, segundo a PF.

No site do órgão, os serviços referentes à requisição de um novo passaporte ou consulta ao andamento do pedido continuavam indisponíveis. Apesar disso, todas as unidades da PF foram orientadas a não interromper o atendimento ao público, fazendo a conferência e coleta de dados dos requerentes em um módulo manual.

O médico paulistano Rafael José Romero Garcia, de 29 anos, diz que há mais um de mês tenta diariamente agendar uma data para emissão de seu passaporte. "Todos os dias entro no site, tentando marcar uma data em qualquer posto disponível", afirma. Sem passaportes, ele e a esposa correm o risco de perder um estágio em um hospital de Paris. "Estamos com passagem comprada e tudo acertado. Só temos que tirar o visto. Para isso, precisamos de passaportes."

Os países da União Europeia não exigem visto de entrada para brasileiros, mas, como o casal pretende permanecer na França por mais de 90 dias, o trâmite é necessário. Segundo ele, esta semana foi ainda mais difícil. "Na segunda-feira eu nem conseguia acessar o sistema, havia um aviso dizendo que estava indisponível". O médico diz já ter ido duas vezes ao posto da PF no Shopping Ibirapuera. "A única orientação dada foi para continuarmos tentando fazer o agendamento pelo site."

Urgência. Segundo a PF, em casos de urgência, os passaportes estão sendo retirados normalmente, na mesma hora, pois não dependem do novo sistema. Quem precisa do documento com urgência deve procurar a unidade da PF do estado com todos os documentos necessários, inclusive comprovantes dos compromissos no exterior, como passagens ou inscrições em eventos.

Texto atualizado às 19h53.