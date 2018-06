PF apreede mais de uma tonelada de maconha em SC

Um caminhão com mais de uma tonelada de maconha foi apreendido pela Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira, 11, em Santa Catarina. Três homens foram detidos. Segundo a PF, o veículo, que seguia de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Joinville, Santa Catarina, foi abordado na BR-101, entre Piçarras e Navegantes ambas Santa Catarina, depois que quebrou. O motorista, de 52 anos, foi detido junto com dois outros homens, de 22 e 37 anos, que estavam em um carro que fazia a escolta da carga. A droga estava escondida dentro de pneus de trator levados pelo caminhão. O trio deve responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.