PF apreende 1 tonelada de cocaína, maior quantidade dos últimos 5 anos

A Polícia Federal estourou ontem em Itatiba, a 80 quilômetros de São Paulo, um galpão com mais de 1 tonelada de cocaína - a maior apreensão da droga no Estado nos últimos cinco anos. Os surinameses Marripersad Jhingoeri e Mahinderparkash Chuttoo foram presos em flagrante armazenando o entorpecente em caixas que seriam enviadas para a Europa. Apontado como responsável pela "logística de exportação" da droga, o brasileiro João Mendonça Alves, de 38 anos, foi detido à tarde em sua casa, em Itaquera, zona leste da capital. O trio, que foi monitorado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) por dois meses, enviava a cocaína a partir do Porto de Santos, declarando as remessas como álcool em gel, utilizado para manter aquecida comida de bufê. "Eles usavam a nota de exportação e, às vezes, enviavam legalmente o álcool para despistar a fiscalização", explicou o delegado Mário Menin Júnior, que comandou a operação. Os surinameses, que estavam legalmente no País, colocavam caixas com 10 a 11 quilos de cocaína cada uma em embalagens maiores. A tonelada apreendida tinha como destino a Holanda e a Polônia. Foi preciso utilizar duas caminhonetes, uma picape e o porta-malas de uma minivan para trazê-la a São Paulo. Os policiais ainda não descobriram se a droga era originária da Bolívia ou da Colômbia. Sabem que ela entrava no Brasil escondida em grandes baterias, utilizadas em caminhões. Os tijolos de cocaína eram envolvidos em mantas de chumbo, para dificultar a identificação por máquinas de raio X. Os três foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, com penas previstas de cinco a oito anos de prisão. A PF busca agora eventuais chefões do esquema. AMPOLAS Policiais civis de Santo André, na Grande São Paulo, apreenderam ontem 16 mil ampolas de cocaína. Parte da droga (4.500 ampolas) estava escondida numa Brasília, que foi parada por homens do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) às 15 horas, no Parque São Bernardo, na periferia da cidade. Foi o motorista do veículo, Samuel Alves dos Santos, de 26 anos, quem levou os investigadores até uma residência no Jardim Petroni, onde estavam guardadas outras 11.500 ampolas. Ao todo, a polícia acredita ter retirado de circulação de 8 a 10 quilos de cocaína. Na casa, a polícia prendeu em flagrante Carlos José Luís, de 27 anos, e Juliana de Oliveira, de 19. "Tudo indica que o Samuel estava indo abastecer os ponto de venda de droga e a casa era usada como depósito", disse o delegado Ricardo Pontes, titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santo André. COLABOROU BRUNO TAVARES