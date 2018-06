PF apreende 10 mil comprimidos de anfetaminas no Paraná

São Paulo, 19 - Cerca de 10 mil comprimidos de anfetaminas, usado como inibidor de apetite em tratamento contra obesidade, foram apreendidos no último sábado, 17, durante fiscalização no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, segundo a Polícia Federal.

O medicamento estava acondicionado em malas, que foram localizadas na esteira de entrega de bagagens do voo TRIP 5277, que partiu da cidade de Cascavel.

As malas, que pesavam 39 quilos, foram abandonadas na esteira pelo proprietário, que percebeu a presença dos agentes da polícia. A droga Desobesi-M (cloridrato de femproporex 25 mg), é um anfetamínico usado como inibidor de apetite em tratamento contra obesidade e teve seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelado desde outubro de 2011.