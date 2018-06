PF apreende 11 toneladas de maconha sob carga de farelo em Teodoro Sampaio

SOROCABA - Agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam 11 toneladas de maconha que eram transportadas sob uma carga de farelo de soja, nesta terça-feira, 17, em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo.

Os fardos com a droga enchiam quase toda a carroceria da carreta, abordada na Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), no acesso à cidade de Sandovalina.

O motorista, de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. Ele contou aos agentes que havia carregado a droga em Ponta Porã , no Mato Grosso do Sul, e a levaria até a Boituva, em São Paulo.

+++ Apreensão de drogas mais que triplica no Aeroporto de Cumbica em 10 anos

O ponto de entrega seria um local à margem da rodovia Castelo Branco. A droga foi levada para a delegacia da PF em Presidente Prudente.

A rodovia é usada como rota alternativa para o tráfico de drogas, por ser menos fiscalizada que a Rodovia Raposo Tavares, principal corredor viário da região.

+++ Tráfico motiva mais de uma prisão por dia em Cumbica

De acordo com a PF, o entorpecente é procedente do Paraguai e entrou no Brasil pela cidade de Pedro Juan Caballero, que é vizinha de Ponta Porã. O tráfico nessa região da fronteira é controlado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).