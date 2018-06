PF apreende 12 toneladas de maconha no Paraná

A Polícia Federal anunciou nesta segunda-feira, 14, que apreendeu mais de 12 toneladas de maconha noite do último domingo, 15. A carga, escondida no meio de uma carga de madeira e apreendida na região de Guaíra, no oeste do Paraná, é uma das maiores já apreendidas no País.

O caminhão foi parado logo após cruzar a Ponte Airton Senna, que liga o Paraná a Mato Grosso do Sul, nas proximidades da fronteira com o Paraguai. Como o motorista demonstrou nervosismo, os policiais fizeram uma investigação.

Ao vistoriarem a carga, constatou-se que havia mais de 12.250 quilos de maconha espalhada no meio da madeira. No dia 15 de maio, a PF em Guaíra já tinha apreendido 7.880 quilos da droga.

O motorista do caminhão, J.F.V., de 50 anos, residente em Altônia (PR), foi preso. Ele já havia sido detido por tráfico de drogas anteriormente.