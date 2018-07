PF apreende 15 quilos de cocaína em Cumbica A Polícia Federal prendeu hoje um passageiro com 15 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações da Globonews, a droga estava costurada na jaqueta que o passageiro usava e em outras vinte jaquetas que estavam na mala dele. O passageiro vinha de Rio Branco, no Acre.