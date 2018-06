PF apreende 2,2 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A apreensão foi feita durante o fim de semana. Na noite de sábado, 6, os policiais apreenderam. durante barreira de fiscalização na rodovia MS-386, cerca de 500 quilos da droga, que estava armazenada em um caminhão carregado com frangos congelados. O caminhoneiro, de 47 anos, foi preso e levou os policiais até um casebre em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. No local, foram encontrados mais 1,8 tonelada da droga. No local, um borracheiro, de 40 anos, foi preso por tomar conta do depósito. Apesar das prisões, os nomes dos detidos não foram divulgados pela PF, que investiga o envolvimento de outras pessoas. Segundo a PF, o caminhoneiro adquiriu a maconha em Ponta Porã e receberia cerca de R$ 500 para transportá-la para Santa Catarina.