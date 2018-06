PF apreende 21 kg de ecstasy

A Polícia Federal prendeu em flagrante anteontem, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, dois homens de nacionalidade francesa com 21 quilos de ecstasy (cerca de 84 mil comprimidos), encontrados em uma mala que havia sido extraviada. Foi a segunda maior apreensão do ano no Brasil. S.M.B., que embarcou em Paris, chegou ao Brasil para se encontrar com F.B., em um hotel na região da Avenida Paulista. No encontro, os dois perceberam que a mala havia sido trocada por outra e voltaram até o aeroporto, na esteira, para tentar desfazer o engano e destrocar as bagagens. Nesse momento, foram presos em flagrante por agentes federais, que já sabiam do conteúdo da mala após o equipamento de raio X flagrar os comprimidos. A dupla vai responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de prisão. Os dois presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. De acordo com a PF, cada comprimido de ecstasy - droga sintética consumida geralmente em festas de música eletrônica - é vendido por R$ 50. A maior apreensão do ano ocorreu no dia 4 de junho, quando a PF apreendeu, também em Cumbica, 23 quilos de ecstasy - cerca de 90 mil comprimidos. Dois brasileiros que vieram da Holanda foram presos com a droga. O vôo fez escala em Paris e seguiu para o Brasil. MACONHA No começo da madrugada de ontem, 284 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão de São Bernardo, no ABC, após uma denúncia anônima. Os policiais encontraram a droga em um Fiesta prata na Vila São Leopoldo. Uma pessoa foi presa. Ela não teve a identidade revelada pela polícia.