PF apreende 26 kg de cocaína dentro de tanque de combustível em Porto Alegre

SÃO PAULO- A Polícia Federal prendeu três pessoas que transportavam 26 quilos de cocaína durante uma operação contra o tráfico de drogas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 1º.

As investigações que levaram a realização da Operação Triângulo começaram há quatro meses na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A abordagem desta segunda-feira foi feita por volta das 9h, no momento em que a droga era entregue em um posto de combustível na Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. A cocaína, dividida em 25 pacotes, estava escondida no tanque de combustível de um veículo, que era acompanhado de outro carro, utilizado como batedor.

O trio preso responderá por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico. Se condenados, eles podem pegar até 20 de prisão. Três veículos foram apreendidos.

A investigação abrange os Estados do Rio Grande do Sul e Paraná e envolveu cerca de 30 policiais federais. A droga, com origem no Paraguai, seria distribuída para diversos pontos de droga e, após as misturas feitas em laboratórios caseiros, triplicaria seu volume.