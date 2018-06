PF apreende 3 toneladas de cocaína no Paraná A Polícia Federal apreendeu ontem 3,8 toneladas de cocaína escondidas numa carga de madeiras que embarcaria do Porto de Paranaguá (PR) para a Europa. Segundo o delegado Wagner Mesquita de Oliveira, as suspeitas começaram na semana passada, quando um carregamento de madeira brasileira que escondia cocaína foi apreendido na Romênia. O navio que continha a droga partira de Paranaguá. A droga veio de São Paulo, segundo a PF. A empresa responsável pela carga não foi revelada.