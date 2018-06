PF apreende 350 kg de maconha em ambulância em Campinas

Policiais Federais de Campinas apreenderam na madrugada desta terça-feira, 12, cerca de 350 quilos de maconha que eram transportados dentro de uma ambulância alugada em Cascavel, no Paraná. Dois homens, de nomes não divulgados pela polícia, foram detidos durante a operação - um deles, policial militar no Estado do Paraná. Segundo informações da PF, o policial dirigia a ambulância, alugada pela dupla em uma empresa especializada, sob a justificativa de que serviria para levar um paciente de Cascavel a Curitiba. A ação ocorreu após denúncia anônima de que traficantes teriam levado a droga a Campinas. A maconha seria distribuída em São Paulo, mas foi apreendida na região central de Campinas, após confronto entre suspeitos e policiais. De acordo com a Polícia Federal, um dos homens reagiu durante a operação e avançou com um veículo em direção à polícia. O suspeito foi atingido com um tiro e levado por policiais ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde passou por uma cirurgia e, até a tarde desta terça-feira, 12, permanecia em estado estável. Nenhum policial ficou ferido. A Polícia Federal não informou quando e para qual cidade os suspeitos serão transferidos.