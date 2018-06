PF apreende 5,5 toneladas de produtos em Cumbica Durante blitz no Aramazém de Importação do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, a Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta quarta-feira, cerca de 5,5 toneladas de mercadoria importada, informou a assessoria de imprensa da PF. São televisores de tela plana, computadores e até silicone, entre outros, que não eram devidamente declarados. Duas pessoas foram presas.