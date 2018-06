PF apreende 5 mil pacotes de cigarros no Paraná

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de cinco mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira, 17, em Guaíra, no Paraná, pela Polícia Federal.

A apreensão ocorreu em execução à Operação Sentinela quando, em diligências rotineiras no Rio Paraná, avistaram uma embarcação suspeita seguindo rio acima.

O condutor fugiu, dirigindo-se a uma região do rio onde há vários canais dificultando o alcance pelos policiais e conseguiu chegar ao "Canal do Bugre", abandonando o barco carregado com várias caixas de cigarros sem documentação legal.