PF apreende 50 mil micropontos de LSD A Polícia Federal realizou, no sábado, no Aeroporto Internacional de Salvador (BA), a maior apreensão de LSD do ano. João Marques Pires Junior, de 24 anos, foi flagrado tentando embarcar para o Rio com 50.499 micropontos do alucinógeno em uma mochila. Ele está detido na sede da Polícia Federal.