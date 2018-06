PF apreende 50 quilos de cocaína em Ribeirão Preto Agentes da Polícia Federal detiveram, por volta das 15h30 desta sexta-feira, na cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado, dois traficantes. Com eles foram apreendidos mais de 50 quilos de cocaína. Dirigindo uma caminhonete Ford F-250, o pintor João Adão da Rocha, de 45 anos, teve de parar o veículo, que apresentou problemas, na Rodovia Atílio Balbo (SP-322), em Sertãozinho. Parte da cocaína que estava sendo transportada em 23 garrafas pet, todas dentro do tanque de combustível da picape, acabou se misturando com a gasolina. Um mecânico foi acionado e, após socorrer o pintor, teria comunicado o fato à Polícia, que parou o traficante na Avenida Bandeirantes, na saída da Rodovia Armando Sales de Oliveira, já em Ribeirão Preto. A droga, que saiu do Paraná, seria entregue ao comerciante Cleiton Silva Rodrigues, de 34 anos, que foi preso minutos depois da abordagem feita ao pintor. A dupla foi indiciada por tráfico de drogas e levada para o Centro de Detenção Provisória da cidade.