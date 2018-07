PF apreende 500 kg de cocaína em SP Em dois dias, agentes da Polícia Federal em São Paulo apreenderam 470 quilos de cocaína e prenderam seis pessoas envolvidas com o tráfico internacional. Além da droga, os federais apreenderam US$ 53 mil, armas e munição. A cocaína, comprada dos cartéis colombianos, foi trazida de caminhão para São Paulo e seria mandada para a Europa através dos aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A investigação começou há dois meses. Os federais souberam que um grupo de brasileiros e colombianos se havia associado para mandar cocaína para a Europa, usando São Paulo como rota. Parte da droga entregue pelos cartéis deveria ser vendida também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, em uma casa da Rua Artur Thire, no bairro da Saúde, foram apreendidos 290 quilos de cocaína. Rocco Matarozzo e Nicolas Habib, presos pelos policiais, admitiram ser os donos da droga deixada na casa dos pais de Matarozzo, que ignoravam o envolvimento do filho com o narcotráfico. Com as informações dos dois, os federais conseguiram nesta quarta-feira apreender mais 180 quilos de cocaína, dólares, armas e prender os demais integrantes da quadrilha.