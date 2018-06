PF apreende 511 quilos de maconha em rodovia estadual do MS

A Polícia Federal de Naviraí, Mato Grosso do Sul, apreendeu 511 quilos de maconha na rodovia estadual que liga as cidades de Amambaí a Caarapó na noite desta terça-feira, 4. De acordo com a PF, o serviço de plantão recebeu uma denúncia de que haveria uma grande carga de maconha saindo de Coronel Sapucaia em um Golf. Uma equipe policial foi deslocada à região e aguardou o melhor momento para a abordagem. Os traficantes conduziam o veículo de maneira suspeita e a cerca de 15 quilômetros de Caarapó, fizeram uma manobra brusca, o que determinou a abordagem policial naquele momento. Porém, foi iniciada uma perseguição e os criminosos conseguiram fugir pela mata. O veículo caiu em um barranco, ficou bastante destruído, e acabou sendo transportado até Naviraí por um guincho.