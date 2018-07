PF apreende 545 quilos de maconha na "rota caipira" A Polícia Federal apreendeu, neste sábado à noite, cerca de 545 quilos de maconha em Araraquara, interior de São Paulo. O município faz parte da "rota caipira" do tráfico de drogas. Durante a ação, um traficante morreu ao trocar tiros com os policiais, outro fugiu e quatro foram presos em flagrante. A identidade dos criminosos não foi revelada pela polícia. O delegado da Polícia Federal em Araraquara, Cláudio Cavallaro, acredita que a maconha tenha entrado no País pelos Estados de Mato Grosso do Sul ou do Paraná. O destino seria consumidores da grande São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda segundo a Polícia Federal, o preço da droga no mercado norte-americano e europeu vem caindo, o que fez os produtores latinos preferirem mandar o produto para o Brasil. Os policiais chegaram até os traficantes após um telefonema anônimo. Parte da droga estava em uma Kombi com placa de Poços de Caldas (MG), que estacionou em um posto de gasolina. Em seguida, um Gol, com placa de Aguaí, se aproximou. Os dois veículos foram interceptados pelos policiais, houve reação, troca de tiros e perseguição aos bandidos por mais de quatro horas. Dos ocupantes da Kombi, um morreu, e o outro fugiu. Os quatro traficantes presos estavam no Gol. Pressionados, os suspeitos indicaram uma casa na Vila Renata, onde foi encontrada a maior parte da droga.