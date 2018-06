PF apreende 5.500 pacotes de cigarros contrabandeados no Paraná

SÃO PAULO - Policiais federais apreenderam cerca de 110 caixas de cigarros sem documentação legal, na quarta-feira, 7, no Lago Itaipu, no Paraná. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 55 mil. Dois barcos utilizados no transporte dos cigarros também foram apreendidos.

Policiais avistaram um barco no rio por volta de 23 horas. Ao perceber a presença da lancha policial, o condutor do barco tentou fugir e houve perseguição. O barco foi abandonado às margens do rio com cerca de 100 caixas de cigarros. No período da tarde, por volta de 17 horas, uma embarcação de alumínio foi encontrada carregada com 10 caixas de cigarros de origem estrangeira.

As mercadorias foram entregues na Receita Federal de Guaira. Ninguém foi preso.