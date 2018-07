PF apreende 570 frascos de lança-perfume em SP O motorista Fabiano de Camargo, de 21 anos, foi preso quando transportava 570 frascos de lança-perfume acondicionados em uma mala de viagem, em Tatuí, na região de Sorocaba, cem quilômetros a oeste de São Paulo. O produto, que é proibido, seria distribuído em festas rave realizadas na região. Camargo foi preso por acaso, nesta terça-feira à noite, por policiais federais que rastreavam um possível carregamento de drogas. Ele estava em um Monza branco e foi visto retirando a mala do bagageiro de um ônibus que transportava turistas, na altura do km 158 da Rodovia Castelo Branco. O automóvel foi perseguido e alcançado em Tatuí. O conteúdo dos frascos foi analisado pela Seção de Criminalística da Polícia Federal de São Paulo, tendo sido constatada a presença de cloreto de etila, a substância proibida. Camargo disse aos policiais que a droga, produzida na Argentina, entrou no Brasil através do Paraguai. Ele foi autuado em flagrante por tráfico internacional de entorpecente.