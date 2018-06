PF apreende 60 quilos de maconha em rodovia no ES A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de 60 quilos de maconha dentro de um carro que trafegava pela Rodovia BR-262, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Ibatiba, no Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira, 9. De acordo com a PF, o veículo foi abordado por volta das 15h30, e o nervosismo demonstrado pelo desempregado G.F.L., de 28 anos, levantou suspeitas e levou os policiais a realizarem uma busca no carro. A droga foi encontrada em diversos pontos no interior do automóvel. O preso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, onde se encontra à disposição da Justiça.