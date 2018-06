PF apreende 600 kg de maconha em MG

SÃO PAULO - Um homem foi preso e 600 quilos de maconha foram apreendidos ontem, na Rodovia BR-262, em Minas Gerais, durante ação da Polícia Federal. A droga, que seguia de Iguatemi, no Mato Grosso, para Belo Horizonte, estava dentro de um caminhão de mudanças e provavelmente seria distribuída em Cabana, zona oeste da capital mineira.

Os agentes federais, durante quase uma semana, fizeram barreiras policiais nas principais rodovias que dão acesso à região metropolitana de Belo Horizonte, à espera do carregamento. O caminhão baú, com dois homens, de 25 e 27 anos, foi abordado por volta das 12 horas, próximo à cidade de Bom Despacho. Policiais desconfiaram do veículo durante as busca iniciais, pois a mudança transportada estava muito danificada e ao serem questionados sobre o propósito da viagem, os suspeitos contaram versões contraditórias.

Dentro do caminhão baú, atrás dos móveis, foram encontrados sacos com centenas de tabletes de maconha, o que confirmou o crime de tráfico interestadual de drogas. Os presos foram ouvidos e encaminhados à Penitenciária Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.