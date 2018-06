PF apreende 664 quilos de maconha após tiroteio em Goiás Uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Federal apreendeu na noite desta sexta-feira 664 quilos de maconha, distribuídos em tabletes. A droga estava em uma caminhonete cabine dupla S10, perto do município de Abadiânia, em Goiás, e foi apreendida após um tiroteio com os criminosos. De acordo com a PF, o entorpecente era escoltado por um Astra e um Polo, ambos equipados com rádios operando na freqüência usada pela polícia. O comboio com a droga saiu Mato Grosso do Sul e tinha como destino Brasília. Na troca de tiros, uma pessoa foi baleada e encaminhada ao Hospital Gama, da cidade. A apreensão realizada nesta sexta é a maior feita pela PF no região do Distrito Federal nos últimos cinco anos. Em 2007, quase duas toneladas de maconha foram tiradas das ruas.