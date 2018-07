PF apreende 7 kg de cocaína A Polícia Federal apreendeu ontem à noite 7 quilos de cocaína, em duas ocorrências, na Grande São Paulo. Uma delas aconteceu no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Agentes da PF prenderam uma mulher com 4 quilos da droga, escondidos em dois skates. Os outros 3 quilos foram apreendidos em um hotel da região central da cidade, depois dos agentes seguirem os traficantes desde o mesmo aeroporto. Três pessoas foram presas. Ester Vaz Lopes, de 26 anos, da cidade da Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, estava fazendo conexão para Amsterdã, na Holanda, quando descobriram que ela estava transportando a droga nos skates. Interrogada, ela disse que um namorado boliviano havia comprado a passagem para ela ir conhecer o país, onde viveriam parentes dele. Como estava impossibilitado de viajar, pediu, então, para que ela levasse aqueles skates a dois sobrinhos dele. Ela afirma que o namorado iria encontrá-la nos próximos dias. Ela alegou que desconhecia o que havia no pacote e que não estranhou o peso dos brinquedos. Casos semelhantes têm ocorrido com mulheres brasileiras, muitas das quais são enganadas por namorados nigerianos. No outro caso, a polícia seguiu dois homens que estavam carregando cerca de 3 quilos de cocaína. Eles estavam no aeroporto e foram seguidos até um hotel no centro de Guarulhos. Lá encontraram um receptador da droga, que pretendia encaminhar a mercadoria para Madri, na Espanha.