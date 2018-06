PF apreende 70 veículos durante operação no Paraná

Aproximadamente 70 veículos, entre automóveis, motocicletas e utilitários, foram apreendidos durante a Operação Alienígena da PF no Paraná. A operação foi desencadeada na quarta-feira, 22, com o objetivo de apreender veículos com placas paraguaias que estejam na posse de brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Segundo a Receita Federal, esta prática configura crime de descaminho, pois os proprietários ou possuidores do veículo estão sonegando impostos, deixando de recolher Imposto de Importação (II), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além de eventuais multas e taxas que venham a ser aplicados a seus condutores, já que as placas estrangeiras impedem o registro das infrações. A operação contou com 75 policiais federais da Delegacia de Guaíra e de outras unidades no estado do Paraná, que receberam apoio de 250 soldados do Exército Brasileiro, integrantes da Operação Fronteira Sul II, além de dez auditores fiscais da Receita Federal em Foz do Iguaçu e oito Policiais Rodoviários Federais que cumprem expediente na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra. Os veículos foram recolhidos ao pátio da Receita Federal em Guaíra, e serão transferidos para o pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu.