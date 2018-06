PF apreende 700 kg de maconha no RJ Agentes da Polícia Federal apreenderam, nesta tarde, 700 quilos de maconha. A droga estava em um caminhão com placa do Paraná, que transportava tijolos e foi interceptado no km 1 da Rodovia Presidente Dutra, na pista de sentido São Paulo-Rio. Duas pessoas foram presas. A PF informou que a droga saiu da cidade de Capitán Bado, no Paraguai, com destino à Favela do Jacarezinho, na zona norte. O motorista do caminhão, Valdir Alves Ferreira, de 32 anos, e o traficante Wesley Gonçalves dos Santos, de 21, o Gordo, que receberia a droga, foram presos em flagrante. Eles foram dominados pelos policiais no momento em que se encontravam para levar o entorpecente até a favela. Ambos serão autuados por tráfico de drogas e podem ser condenados a 15 anos de prisão. De acordo com a PF, a apreensão foi o resultado de uma investigação que durou dois meses, realizada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Delepre) do Rio e policiais da Coordenação Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, de Brasília.