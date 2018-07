PF apreende 71 quilos de cocaína pura no Pantanal A Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul apreendeu, no último fim-de-semana, 71,1 kg de cocaina pura, uma das maiores quantidades já retidas este ano. Foram presas cinco pessoas, entre elas o traficante Auro Guimarães dos Santos, considerado um dos principais agenciadores do narcotráfico na região. O superintendente Wantuir Jacini informou que a droga veio da Bolívia e foi apreendida na fazenda Panamar, no pantanal de MS, resultado de investigações de quatro meses. Os envolvidos estão presos na sede do órgão, nesta capital.