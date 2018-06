PF apreende 800 quilos de maconha em MS

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Cerca de 800 quilos de maconha foram apreendidos por policiais federais, às 21 horas de segunda-feira, 24, na caçamba de uma picape Ford Ranger, placas GZJ 4696/MG, parada na rodovia MS-289, entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambaí, no Mato Grosso do Sul.

O motorista da picape, que conseguiu escapar a pé por um matagal, resolveu abandonar o veículo na estrada ao ser perseguido pelos policiais. Ao pararem uma moto Honda Twister vermelha, placas ALG-7858/MS, pilotada por V.C.R., de 25 anos, estranharam o fato da jovem não atender às diversas chamadas feitas ao celular dela enquanto eles consultavam os documentos.

A perseguição à picape teve início quando o motorista, que seguia no sentido contrário da pista onde a moto foi parada, resolveu voltar ao perceber os policiais interrogando a jovem, que acabou indiciada por tráfico de drogas e associação para o tráfego, pois no celular deixado na picape apareceram várias chamadas feitas ao celular dela, dando entender que V.C.R. dava cobertura à Ford Ranger.