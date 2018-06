PF apreende anabolizantes contrabandeados no Paraná A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante e indiciou por contrabando o uruguaio Júlio Cezar Fonseca, de 56 anos, na rodoviária de Londrina, no norte do Paraná, por estar transportando uma grande quantidade de ampolas e frascos com produtos a princípio identificados como anabolizantes. Fonseca não tinha notas fiscais nem licença para comercializar os produtos, que traziam na embalagem procedência italiana, norte-americana e argentina. Segundo o delegado Pedro Paulo de Figueiredo, o preso afirmou que iria receber R$ 250 para transportar o produto até Londrina. Ele havia recebido a mercadoria de uma pessoa identificada como Marcelo, em Puerto Iguazu, na Argentina. Em Londrina seria entregue para outra pessoa. Fonseca disse à PF desconhecer que estava realizando uma ilegalidade. Segundo ele, Marcelo teria dito que se tratava de medicamento para cavalo. O delegado afirmou que também deve ser investigada a situação do uruguaio, que disse ser amasiado com uma brasileira em Foz do Iguaçu. O Serviço de Criminalística da Polícia Federal em Curitiba vai analisar os produtos para identificá-los oficialmente, saber se são prejudiciais à saúde e qual o valor atribuído. Entre os produtos apreendidos estão 3.300 ampolas de winstrol depot 1 ml/50 mg, 1 mil ampolas de stanolozol 2 ml/100 mg, 200 ampolas de parabolan 1,5 ml/76 mg, 50 ampolas de primobolan depot 1 ml/100 mg, 600 cartelas de methandrostenolone com 20 comprimidos cada, 239 cartelas de stanozolol com 15 comprimidos cada, 200 frascos de winstrol 30 ml/50 mg, uma cartela de clenbuterol e uma ampola de sustanon.