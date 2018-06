PF apreende anabolizantes no aeroporto de Cumbica Agentes da Polícia Federal e da Força Tarefa da Receita Federal apreenderam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 90 quilos de anabolizantes importados da Espanha. Segundo o assessor de comunicação social da Polícia Federal, delegado Gilberto Tadeu Vieira César, a mercadoria chegou a São Paulo por via postal, descrito como amostra grátis, em cinco remessas contendo milhares de ampolas.