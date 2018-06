PF apreende arsenal de armas de uso restrito e drogas no Paraná

A Polícia Federal (PF) em Cascavel (PR) encontrou durante a madrugada de hoje várias armas de uso restrito das Forças Armadas e da PF em uma mata no distrito de Bom Jardim, em Marechal Cândido Rondon, a cerca de 590 quilômetros de Curitiba.

A suspeita é de que as armas tenham vindo do Paraguai, já que o local fica a 30 quilômetros da fronteira com o país, às margens do Lago Itaipu, e seriam levadas para grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Foram encontradas embaladas três submetralhadoras, sete fuzis, 24 pistolas, mais de mil munições e cerca de 90 carregadores de pistola 9 milímetros. Os policias também aprenderam cerca de 1,3 tonelada de maconha e 30 quilos de haxixe.

Segundo a PF, o encontro do arsenal ocorreu a partir de investigações que vinham sendo realizadas sobre o tráfico de armas e munições. Algumas das armas encontradas são de fabricação israelense e norte-americana. Uma pessoa, que seria informante da suposta quadrilha, foi presa.