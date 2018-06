PF apreende carregamento de agrotóxico no Paraná A Polícia Federal em Guaíra, no oeste do Paraná, apreendeu na noite de terça-feira, 22, 2,7 toneladas de agrotóxicos, que entraram ilegalmente no País, vindos do Paraguai. Foi o maior volume apreendido de uma única vez naquela região. O motorista do caminhão que transportava o contrabando, Celso Ricardo Belodi, foi preso. À polícia ele disse que o carregamento destinava-se a dois fazendeiros do interior de Mato Grosso do Sul. O agrotóxico estava escondido atrás de uma mudança residencial. Os venenos, de fabricação chinesa, foram avaliados em R$ 2 milhões.