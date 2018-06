PF apreende carregamento de armas do tráfico no Rio

As Polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite da última sexta-feira, 13, em Angra dos Reis, e na manhã deste sábado, em Seropédica, um carregamento de armas que abasteceria favelas da zona norte da capital. O trabalho foi realizado porque havia a desconfiança de que criminosos aproveitariam a mobilização das polícias do Estado para a abertura dos Jogos Pan Americanos. Houve contenção nas divisas. O trabalho de inteligência foi feito pela PF. Segundo um dos presos, o material apreendido seria deixado nas proximidades do morro do Turano, na zona norte da cidade. As armas serão apresentadas neste sábado na Superintendência Regional da PF.