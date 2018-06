PF apreende cerca de 1,5 tonelada de maconha em MG

SÃO PAULO - Cerca de 1,5 tonelada de maconha foi apreendida na madrugada desta sexta-feira, 29, durante abordagem a um ônibus, nas proximidades de Piuim, em Minas Gerais. Quatro pessoas foram presas.

Há dez dias, investigações da Polícia Federal (PF) indicaram que o bando receberia esta semana um grande carregamento de droga vindo do Mato Grosso do Sul, fronteira com Paraguai, em um ônibus velho de turismo.

Na noite de ontem, policiais identificaram um provável alvo, na região de Passos, que foi então acompanhado pela equipe policial, por cerca de 200 km, pois o veículo estava sendo escoltado por um carro de passeio, "batedor", que também deveria ser parado.

Em um posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), nas proximidades de Piuim, foi feita a abordagem. Em entrevista, os viajantes caíram em contradição ao tentarem explicar a viagem.

Sob o piso do ônibus foram então encontrados 1.400 quilos de maconha em tabletes. Foram presas duas pessoas que viajavam no ônibus e outras duas que estavam no veículo batedor.