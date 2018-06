PF apreende cigarros contrabandeados em São Paulo A Polícia Federal (PF) apreendeu, na noite desta segunda-feira, 24, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, uma grande carga de cigarros de origem estrangeira, sem documentação. Duas pessoas foram presas. A operação aconteceu após denúncia anônima. Os caminhões estacionados no local estavam lotados com 500 caixas contendo 50 cigarros cada uma, de origem estrangeira. Os dois presos confessaram tratar-se de cigarros procedentes da cidade de Marechal Rondon, no Paraná, porém não quiseram informar sobre o destino do material que estava sem os documentos fiscais. Matéria atualizada às 15h25 com o número de caixas apreendidas