PF apreende cocaína, dólares e prende ex-PM A Polícia Federal anunciou, nesta quarta-feira, a apreensão de dez quilos de cocaína e US$ 41 mil dólares (cerca de R$ 100 mil), no centro do Rio de Janeiro. A droga e o dinheiro estavam com três homens que foram presos em flagrante: o ex-policial militar André Marcelo Botti de Andrade, de 32 anos. Marcelo Américo, de 34 anos, e Nivaldo Dias Dutra, de 47 anos. Eles estavam em um carro Mercedes-Benz azul-marinho, que também foi apreendido. Segundo a PF, eles podem fazer parte de uma quadrilha internacional que vem sendo investigada há quatro meses e teve um des seus membros preso na Espanha em março. Botti já respondeu a inquérito por tráfico de entorpecentes e a processo por homicídio e assalto à mão armada. Os três foram levados para o Presídio Ary Franco.