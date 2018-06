PF apreende duas aeronaves em nova ação contra narcotráfico A Polícia Federal lançou na segunda-feira uma grande operação em cinco Estados contra uma organização internacional de tráfico de drogas, dois dias depois da prisão do brasileiro que liderava o grupo no Uruguai, junto com uma carga de meia tonelada de cocaína. Nas primeiras horas da chamada Operação São Francisco, um suspeito foi preso e um helicóptero e um avião foram apreendidos em São Paulo, disse por telefone um assessor da PF. "A prisão no Uruguai de Gustavo Duran Bautista foi o que desencadeou esta operação", afirmou o porta-voz, referindo-se à prisão, no departamento uruguaio de Salto, de dois brasileiros e cinco colombianos, no sábado. É a segunda operação da PF contra organizações internacionais do tráfico de drogas este mês. A primeira foi a captura do colombiano Juan Carlos Ramírez-Abadía, um dos criminosos mais procurados do mundo. Uma nota divulgada pela PF disse que a nova operação, iniciada depois de uma investigação de quatro anos, conta com a cooperação de Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. A polícia acredita que o grupo investigado não tem ligação com Ramírez-Abadía, codinome "Chupeta", que foi capturado em São Paulo no dia 7 de agosto, afirmou o porta-voz. O brasileiro Duran Bautista foi preso em uma fazenda no sábado, junto com outro brasileiro e os cinco colombianos, ao desembarcar de um avião pequeno com quase meia tonelada de cocaína. Segundo nota da PF, Duran Bautista é "um empresário especializado no ramo de exportação de frutas, proprietário de três fazendas no Brasil e no exterior". De acordo com a PF, o detido "montou um verdadeiro império com o dinheiro obtido com o narcotráfico. Na Europa, também é dono de empresas de importação e exportação". A operação foi lançada para "desbaratar um esquema criminoso em que narcotraficantes colombianos transportavam grande quantidade de entorpecentes para a Europa utilizando-se de empresas de exportação de frutas sediadas no Brasil e em outros países da América do Sul". Além de São Paulo, a operação estava sendo realizada nos Estados de Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. "Chupeta" foi capturado em São Paulo na chamada Operação Farrapos, que não tem ligação com a Operação São Francisco, de acordo com a PF. Abadía é acusado de lavagem de dinheiro no Brasil e é procurado pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e 15 homicídios. Na Colômbia, há acusações de que tenha sido o mandante de 300 assassinatos. Abadía está detido em uma prisão de segurança máxima no Mato Grosso do Sul, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre sua extradição. Participaram da operação que levou à captura de Chupeta agentes da agência antitráfico dos EUA (DEA) e policiais do Uruguai e da Espanha.